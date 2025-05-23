Суд займется наследством Шатунова: продюсер требует пересмотреть документ

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск продюсера Андрея Разина к семье экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова о признании завещания артиста недействительным. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья постановила провести судебное разбирательство в закрытом режиме. На него не допустят ни слушателей, ни представителей прессы. На это требовании настоял представитель Шатуновых, который отметил, что в материалах дела есть завещание, которое не подлежит разглашению.

От истца в суд никто не явился. В числе ответчиков числятся вдова Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла.

Напомним, что Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Суд уже отказывал Разину, который пытался заполучить права на песни коллектива.