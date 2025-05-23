Российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих, что отражает ослабление интереса к «отмене» российских артистов в Европе, отмечает Bloomberg.

Нетребко впервые с сентября 2023 года выступила в Берлине, причем ее приезд сопровождался куда менее масштабными протестами, чем ранее, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что у здания Берлинской государственной оперы в четверг собралось всего около 30 протестующих, тогда как в прошлый раз их было 150, а ранее собирали и десятки тысяч подписей под петициями против выступлений певицы.

Протестующие активисты признали, что «аппетит к отмене российских артистов угасает».

Бывший художественный директор оперы Маттиас Шульц заявил: «Ситуация значительно нормализовалась».

Это первое выступление Нетребко в Берлине с осени прошлого года, а в течение 2024 года певица также планирует выйти на сцену в Лондоне и Цюрихе – впервые с начала спецоперации на Украине.

В материале подчеркивается, что сейчас Нетребко снова выступает практически во всех крупнейших операх Европы, кроме Мюнхена. После начала спецоперации на Украине певица столкнулась с отменой концертов и разрывом контрактов, зачастую под давлением проукраинских активистов и дипломатов. Однако Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с Нетребко в сентябре 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 мая перед началом выступления Анны Нетребко в Словацком национальном театре несколько десятков человек устроили акцию протеста.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в прошлом году заявил, что Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза. До этого концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за конференции по Украине.