КС отказал Джигурде в жалобе о норме наследования

Конституционный суд (КС) отказал в принятии к рассмотрению жалобы артиста Никиты Джигурды, который хотел оспорить норму Гражданского кодекса (ГК) об основаниях наследования. Как сообщает «Ведомости», актер считал, что в законодательном документе присутствует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.

Жалоба Джигурды касалась трех квартир в Москве и одной в Париже — они принадлежали умершей в 2016 году подруге артиста Людмиле Браташ. Джигурда и его супруга утверждали, что женщина завещала им имущество, однако в том же году права на него заявила родная сестра Браташ — Светлана Романова. В результате суды встали на ее сторону.

Позднее Джигурда с супругой пытались добиться признания Романовой недостойной наследницей. В 2018 году суд им в этом также отказал, отклонив и встречный иск Романовой о признании завещания Браташ недействительным. Как отметил суд, стороны не предоставили как доказательств действительности, так и доказательств недействительности документа.

Отказывая в принятии жалобы КС подчеркнул, что завещание имеет приоритет, однако если оно не изменяет порядок, то имущество передается в порядке установленной законом очереди. Оспариваемая норма направлена на защиту прав граждан и не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя. Вопросы вроде того, действительно ли было завещание, действительно ли оно оформлено по правилам и кто из наследников имел право на имущество, не входят в полномочия КС.

Адвокат Джигурды Илья Цитренко при подаче жалобы говорил, что районный суд мог отвергнуть завещание Браташ из-за несоответствия российским требованиям. В КС защита ссылалась на нормы, признающие завещания, оформленные за границей по местным законам.