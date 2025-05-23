Макаревич* рассказал, как его пытались обмануть из России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, признанный в России иностранным агентом, рассказал, как едва не попал на удочку журналиста, который представился сотрудником СМИ с Украины.

Сообщение от журналиста, якобы работающего на украинское агентство «УНИАН», пришло на электронную почту жены Макаревича.

Некий Роман предлагал музыканту встретиться в Израиле, чтобы сделать материал о его винном бизнесе для рубрики издания «Туризм».

Супруга Макаревича попросила прислать удостоверение с названием агентства. Однако документ оказался оформлен с многочисленными ошибками и заверен печатью архива запорожского горсовета.

Связавшись с представителями «УНИАН», Макаревич узнал, что в штате нет журналиста Романа, а их пресс-карта выглядит «совсем иначе».

В результате украинские журналисты предположили, что Макаревича вновь пытались обмануть пранкеры Вован и Лексус из России.