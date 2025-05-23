Брэд Питт кардинально сменил имидж впервые за десятилетия

Актер теперь сам на себя не похож.

61-летнего Брэда Питта не узнать. Голливудского актера запечатлели за рулем авто в кардинально новом образе. «Оскароносец» распрощался с фирменной стильной стрижкой, сбрив волосы практически под ноль. Конечно, до лысого Джейсона Стэйтема ему далеко, но все же в таком имидже Питта не видели даже преданные фанаты, которые следят за малейшими переменами в жизни кумира. Растительность на лице актер решил не удалять полностью, оставив лаконичную короткую бородку и бакенбарды. Образ Питт дополнил стильными очками в черепаховой оправе и белой легкой курткой.

Уже не первое десятилетие фанаты артиста наблюдают, как меняется стиль Питта с появлением новых избранниц в его жизни. Встречаясь с Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, будучи супругом Анджелины Джоли тот будто подстраивал свой стиль под партнерш. Сейчас же наблюдается прямо противоположная история.

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Красавец-блондин будто нарочито пытается контрастировать со своей нынешней пассией, Инес де Рамон. Во время недавнего совместного выхода в свет пара выглядела довольно «разрозненно». Питт выбрал черный костюм и прическу с вкраплениями светлых и седых прядей. Инес же блистала в белоснежном платье с длинными черными локонами. Напомним, де Рамон и Питт встречаются уже более двух лет, однако актер не горит желанием вновь связать себя узами брака. По одной из версий, причиной отказа актера жениться на избраннице стало ее несогласие подписывать брачный контракт. Однако близкие к Питту источники утверждают иное.