Соседов оправдал Гузееву за поведение на шоу

Уже более 15 лет актриса Лариса Гузеева является ведущей программы "Давай поженимся". Также вместе с ней пытается помочь найти свою любовь сваха Роза Сябитова. Шоу пользуется большой популярностью. Однако в Сети много самых разных мнений о программе. Кто-то восхищается ею, кто-то сильно критикует. В частности, некоторым зрителям не нравится, как ведут себя Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Свое мнение о шоу высказал и музыкальный критик Сергей Соседов. Он уверен, что ведущие выступают исключительно в тех амплуа, что прописаны в сценарии.

"Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню", - высказался Соседов.

Музыкальный критик часто оказывается в скандальных новостях из-за своих высказываний. Например, он не раз критиковал многих представителей отечественного шоу-бизнеса, часто доставалось Алле Пугачевой. Так, Соседов, который называл себя самым ярым ее фанатом, признался, что разочаровался в кумире, потому что она не сумела вовремя уйти со сцены. В жизни же, утверждает Сергей Соседов, он совершенно спокойный и предпочитает не привлекать к себе внимания, передает Starhit.