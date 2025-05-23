Приставы начали принудительное взыскание миллионов с фирм мужа Блиновской

Приставы начали взыскивать почти 2 млн рублей налоговой задолженности с двух фирм мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского. Как сообщает Telegram-канал Shot, процедуру инициировала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Речь идет о компаниях «Алмаз» и «Подари мечту». Первая задолжала налоговой почти 1,7 млн рублей, а вторая — 300 тысяч рублей. Поскольку все сроки уплаты долга были просрочены, ФНС обратилась к приставам за принудительным взысканием.

Налоговый юрист отметил, что реальное взыскание станет крайне сложным процессом. Сейчас счета фирм арестованы — ограничения продлили по решению Савеловского суда.

Сама Елена Блиновская также продолжает бороться с ФНС. Ранее ее финансовый управляющий направил два иска к налоговой в Арбитражный суд Москвы и Красноярска. Представители «королевы марафонов» считают, что две ее компании были незаконно исключены из реестра юридических лиц. Сейчас фирмы пытаются восстановить.

Напомним, что Блиновская стала фигуранткой уголовного дела весной 2023 года. По версии следователей, она занизила полученные доходы с помощью дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, а также легализовала более 700 млн рублей. Суд признал блогера виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Ее приговорили к 5 годам колонии.