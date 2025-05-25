Компании мужа «королевы марафонов» Блиновской задолжали более 5 млн рублей

Задолженность по налогам, числящаяся за двумя компаниями, связанными с мужем осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской — предпринимателем Алексеем Блиновским, — превысила 5 млн рублей. Об этом стало известно РИА Новости после анализа данных Федеральной службы судебных приставов.

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Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», Блиновский числится учредителем сразу в пяти фирмах: «Подари мечту», «Рыбная история», «Аламаз», «Праймфуд» и «Оливия групп», последняя из которых проходит процедуру банкротства с марта текущего года.

Наибольшая сумма долга зафиксирована у компании «Подари мечту» — около 3,3 млн рублей, из которых 3 млн составляет основной долг, а остальное — начисленные сборы. Судебные приставы начали взыскивать налоги с этой фирмы с 2024 года, при этом последнее исполнительное производство было заведено всего несколько дней назад, 20 мая. Помимо этого, компания числится должником по еще нескольким делам: один из долгов превышает 2,5 млн рублей, другой — около 340 тысяч.

Также выяснилось, что с 2023 года счета «Подари мечту» неоднократно блокировались налоговыми органами из-за неисполнения обязанности по подаче деклараций и других нарушений. Последняя блокировка произошла в конце апреля.

Второй крупный должник — компания «Аламаз», зарегистрированная на Блиновского, — также есть в базе ФССП. На 19 мая за ней числится задолженность почти в 1,7 млн рублей. Уже через несколько дней, 23 мая, ее счета оказались под арестом по решению налоговых органов.

В отношении самого Блиновского возбуждено уголовное дело по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции, в связи с чем расследование по его делу временно приостановлено.