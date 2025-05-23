Бросивший младенца в сугроб блогер Сергей Косенко станет отцом во второй раз

Блогер Сергей Косенко и его возлюбленная Александра Белякова объявили о второй беременности. Пара появилась на Каннском кинофестивале и не стала скрывать радостные новости.

Впервые Сергей стал отцом в 2023 году. У него родился сын, и родители назвали его честь актера Леонардо Ди Каприо. Так как Косенко публичный человек, он с самого появления на свет малыша начал снимать его для своей страницы. И одно из видео вызвало большой скандал. В 2024 году он опубликовал ролик, в котором бросал новорожденного сына в сугроб. Позже он заявил, что это монтаж, однако ему не поверили.

Теперь же Александра Белякова вновь беременна. На красной дорожке фестиваля она появилась с округлившимся животом.

«А вот и сюрприз. Наши вторые Канны и наш второй малыш вместе. Принимаем поздравления», - сообщили супруги.

Напомним, что Косенко находится в федеральном розыске. Его заочно арестовали в январе этого года. Против блогера возбуждены уголовные дела по статьям: «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее Сергея Косенко признали виновным в пропаганде наркотиков.