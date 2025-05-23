Украинские активисты планируют сорвать концерт Моргенштерна* в Польше

Украинские активисты планируют сорвать концерт Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) в Польше. Об этом сообщает Газета.Ru.

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На 24 мая в Варшаве запланирован концерт рэпера Моргенштерна*. Однако он может не состояться. В Сети появились призывы выйти на митинг рядом с местом, где планируется выступление. Организаторами акции протеста стали украинские активисты.

Сообщается, что украинцы недовольны недостаточно активным высказываниям Моргенштерна* о СВО.

«В своих интервью он не высказывает однозначной позиции по поводу репрессий — сосредотачивается исключительно на личных финансовых потерях и желании вернуться в Россию», — утверждают организаторы протестов.

Недовольны активисты и тем, что в своих клипах Моргенштерн* призывает к дружбе народов, а не к прекращению боевых действий.

*признан иноагентом на территории РФ.