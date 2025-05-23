Игоря Верника оштрафовали за неоплаченный в срок штраф

В Москве мировой суд выписал штраф известному актеру Игорю Вернику за неоплату в срок другого штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

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Как отметили в суде, в отношении артиста вынесено постановление о назначении административного наказания.

Вменяют ему часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Санкция предусматривает три вида наказания - штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы.

При этом в суде не пояснили, за что именно Верника оштрафовали.

Кстати, в начале мая стало известно, что с актера взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей. Иск к нему подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.