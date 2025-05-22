В Госдуме пообещали выяснить, как Ревва получил гражданство РФ

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о намерении направить запрос, чтобы выяснить, на каком основании шоумен Александр Ревва получил гражданство России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Абзацем».

Напомним, что после начала конфликта на Украине Ревва осудил действия РФ и уехал в Испанию. При этом ранее стало известно, что шоумен и уроженец Донецка получил гражданство РФ. Данная информация вызвала резкую критику со стороны общественности.

Комментируя это, Журавлев указал, что в РФ есть только «один вход для граждан Украины» — аэропорт, в котором всех проверяют.

«Интересно, его проверяли или нет? Если его проверяли, то точно не пустили бы. Мне хотелось бы понять, проверяли или нет, я, как депутат, думаю, что смогу это выяснить. Сегодня такая страна: если ты сюда приехал, ты, будь добр, определись со своим отношением! Я вообще говорил, что все, кто сюда приезжает, а тем более за гражданством, – первый вопрос, который им должны задавать на границе: поддерживаете ли вы СВО?» — добавил депутат.

Ранее с инициативой проверить Ревву на законность получения гражданства РФ также выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.