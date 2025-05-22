Калюжный рассказал о планах после службы в армии

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный рассказал о своих планах после службы в армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По словам Калюжного, после службы в армии он планирует большой тур по России и странам СНГ. Как уточнил певец, тур состоится в 2026 году.

«Мы будем снимать, открыли уже свой молодой продакшн, мы будем снимать сами кино, я буду выступать как режиссер, как сопродюсер, как креативный продюсер проектов. В общем, планы большие. Можно обо всем не рассказывать, так чтобы не сглазить», — рассказал он.

Помимо этого Калюжный добавил, что из-за службы в армии он приостановил свое участие в нескольких проектах. Куда именно его отправят служить, актер пока не знает, но сам Калюжный хотел бы попасть в элитные войска.

Ранее стало известно, что Калюжный отправится на срочную службу.