Боня пожаловалась на российских мужчин

Виктория Боня приходит в себя после экстремальной прогулки на Эверест. Блогерша сумела покорить опасную и капризную гору со второго раза, и вот теперь она начала подводить итоги своего восхождения.

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Экспедиция и ее результат принесли Боне колоссальный заряд положительных эмоций, однако этот уникальный опыт повлек и некоторые негативные последствия. Речь идет о шквале критики со стороны российских мужчин.

Виктория вышла на связь в телеграм-канале и рассказала о реакции общественности на ее поход в гору.

«Никто из российских альпинистских клубов не поздравил меня с восхождением. Это этика. Даже иностранные клубы почти все поздравляли меня. Также из звезд шоу-бизнеса на пальцах одной руки можно пересчитать, кто поздравил», — посетовала Виктория.

Боня отметила, что вся критика в ее адрес была от мужчин-альпинистов. По их словам, ведущую «затаскивали» и всячески помогали ей, пока она прохлаждалась. Звезду «Дома−2» возмутили эти необоснованные претензии.

Кстати, одной из тех немногих, кто поздравил Боню, стала ведущая Юлия Барановская. Она посвятила Виктории пост в личном блоге. Также порадовались успеху блогерши ее «заклятая подруга» Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, Митя Фомин, Гуф и Анна Семенович.