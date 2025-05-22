Аврора Киба намекнула, чем зацепила Лепса

Аврора Киба раскрыла, чем она привлекла Григория Лепса. По мнению блогерши, секрет ее востребованности у успешного и состоятельного мужчины заключается в харизме.

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Киба опубликовала смонтированный ролик с собой любимой. На кадрах девушка смеется, посылает воздушный поцелуй, позирует с пеной на волосах, танцует и поедает фастфуд.

В нарезке мелькнуло совместное фото Авроры с 62-летним возлюбленным. Лепс сделал гримасу, а его пассия просто широко улыбалась в камеру.

«Он: 'И почему меня к тебе так тянет?» Я, которая в любой непонятной ситуации: «харизма», — подписала ролик Аврора. 'На самом деле я арбузер и манипулятор!» — дополнила пост Киба.

Блогерша стала известной, когда начала встречаться с Лепсом. Общественность шокировала огромная разница в их возрасте — певец старше Кибы на 43 года. Впрочем, не все верят в правдивость этого романа — не исключено, что оба просто пиарятся за счет друг друга.

Несколько дней назад Аврора сменила имидж, укоротив волосы.