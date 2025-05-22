Треш-блогер Безумный Паша устроил драку с женщиной из-за Иришки Чики-Пики

Треш-блогер Безумный Паша устроил жесткую драку с женщиной. В потасовке принимала участие другая скандальная звезда соцсетей – Иришка Чики-Пики. Кадры появились в тематической группе во «ВКонтакте».

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Во время бурного выяснения отношений женщина накинулась на Ирину. А Паша решил за нее заступиться и вмешался в потасовку. Он вцепился женщине в волосы, но она повалила его на пол и стала душить. Участники драки громко ругались матом.

«Вот житуха, ничего их не интересует, ничего не надо, только нажраться, подраться», «Какой Паша мерзкий... За волосы вцепился», Весь смысл жизни с утра напиться и драки устраивать», «Бедные соседи», — цитирует пользователей Сети «Экспресс газета».

Преданные поклонники творчества треш-блогеров указали на то, что в соцсетях были опубликованы не свежие, а архивные кадры. Некоторые задавались вопросом, куда пропал Паша и все ли с ним хорошо. Как оказалось, он устраивает встречи с друзьями и записывает видеопоздравления для фанатов. Его лицо мелькает в соцсетях Ирины, а его канал ведет другой треш-блогер Олег Монгол.

Ранее мы писали о том, что треш-блогеры Иришка Чики-Пики и Паша Безумный сыграли свадьбу в Абакане.