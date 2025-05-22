Стало известно, как сын Агаты Муцениеце отреагировал на новость о её помолвке

Скандал вокруг 12-летнего Тимофея Прилучного сходит на нет. Вчера, на очередном заседании по делу об определении местажительства подростка, выяснилось: Агата Муцениеце больше не против того, чтобы её наследник жил с отцом. Судя по всему, отношения матери и ребёнка за месяцы разлуки совсем охладели.

Тимофей, как рассказала адвокат «мажора» Оксана Даниелова, без эмоций отреагировал на новость о помолвке мамы.

«Насколько мне известно, когда Тимофей узнал о том, что мама собирается замуж, никаких сверх реакций у него не было. Никаких истерик, обид», — цитирует защитницу Woman.ru.

А вот восьмилетняя Мия была свидетельницей предложения руки и сердца, которое Петр Дранга сделал её маме. Тогда девочка отдыхала с родительницей и будущим отчимом в Крыму. Кроме того, ребёнок часто мелькает в компании Агаты и Петра — судя по всему, аккордеонист отлично поладил с девочкой.