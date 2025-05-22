Олимпийская чемпионка в одиночном катании фигуристка Алина Загитова считает, что мужчины боятся ее. Об этом Загитова рассказала в новом выпуске шоу "БеС комментариев".

"Для того чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт в этом. На данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее мне кажется, что меня мужчины боятся. Скажу банально - он [избранник] должен походить на моего папу", - сказала Загитова.

Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.