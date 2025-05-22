Соседов оценил возможность возвращения Николая Носкова на сцену

Певец Николай Носков после долгих лет отсутствия на сцене снова решил вернуться в творчество. Он уже составил прайс: два миллиона рублей за 45-минутный концерт в Москве и 2,5 миллиона — за выезд в регионы.

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По мнению музыкального критика Сергея Соседова, исполнитель не сможет вернуть себе ту же славу, что была в 90-е и нулевые года.

— У него очень хороший тембр голоса, вокальный диапазон тоже весьма прелестный. Но он все равно артист одного хита. Амплуа одиноко воющего на луну из-за неразделенной любви — это все, на что способен Носков. Я не помню в его репертуаре веселых или зажигательных песен, — отметил эксперт.

По мнению критика, Носкову нужно возвращаться с новым репертуаром, песни в котором гарантированно станут хитами, иначе толку от его выхода на сцену не будет.

— Носков, чтобы стать популярным, должен либо запеть на новый лад свои старые хиты, чтобы их подхватила молодежь, как это случилось с Кадышевой, либо должен предоставить новый материал с мотивами, которые сейчас, что называется, в топе, — объяснил он.

Соседов добавил, что слабо верит в возвращение популярности Носкова. При этом он отметил, что будет наблюдать за попытками артиста покорить слушателей.

— Мне кажется, что его возвращение обернется провалом и крахом, — подчеркнул критик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Продюсер Иосиф Пригожин приоткрыл секрет из 1990-х годов. Оказалось, что он сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым, но этот факт долгое время держался в секрете. По словам продюсера, в Носкова было вложено более трех миллионов долларов. Несмотря на это, Пригожин не держит зла на экс-подопечного.