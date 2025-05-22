Лариса Гузеева улетела из России после поражения в суде

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева улетела из России. Телезвезда поделилась в личном блоге кадрами прогулки по Иерусалиму.

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«Сегодня большой праздник! Я в Иерусалиме, специально приехала. Иду в храм Гроба Господня. Очень я люблю этот храм. Мне важно хотя бы раз в год сюда приехать», - разоткровенничалась Гузеева.

Актриса планирует пробыть в Израиле несколько дней. Она отметила, что специально прилетела в эти даты, чтобы посетить храм в День святого Николая.

Недавно стало известно, что у Гузеевой образовался долг перед ФНС. Артистка должна налоговой более 1 млн рублей. Но сама Лариса эту информацию комментировать не стала.

Ранее также суд постановил взыскать с актрисы долги за коммунальные услуги. Согласно информации из картотеки дел, инициатором иска оказалось АО «Мосводоканал». Решение было принято еще в марте и уже вступило в законную силу.