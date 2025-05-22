Денис Клявер заявил, что российское метро намного лучше китайского

Певец Денис Клявер выступил в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр». Здесь вместе с пассажирами он исполнил свои хиты. Концерт прошел в рамках празднования 90-летия московского метрополитена и транслировался в прямом эфире «Авторадио».

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Артист заряжал публику энергией, шутил и общался со зрителями.

«Я хотел взять шляпу, да побольше, – признался он ведущим шоу «Мурзилки Live». – Ну тут уже какая шляпа? Ни за какие деньги не купишь такое внимание». Денис вспомнил свое участие в шоу «Сокровища императора», где вместе с Сашей Савельевой побывал в китайском метро. «Оно, конечно, симпатичное, но в сравнении с российским просто отдыхает», – считает певец.

В программу вошли хиты «Не такая, как все», «Любовь с первого взгляда», трогательная «Друзья родителей — мои друзья» и ремикс на песню «Половинка». Особенным моментом стало исполнение хита «Когда ты станешь большим», которому подпевали присутствующие.

Неожиданным сюрпризом было появление Саши Савельевой. Вместе артисты представили новую песню «Твой человек», написанную после их приключений в Китае.

«Самое главное, что после китайских веселых стартов появилась песня. Она родилась благодаря тому, что мы получили этот замечательный опыт. Песня посвящена всем, кому нужна поддержка, свой человек рядом», – рассказал певец.

Мультиформатная студия ГПМ Радио будет работать на «Деловом центре» до 1 июня.