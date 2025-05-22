Друг Екатерины Шавриной раскрыл, как певица простилась с сыном

Друг певицы Екатерины Шавриной, диктор Владимир Березин рассказал, как артистка простилась с сыном. По его словам, исполнительница находилась у гроба ночью и утром, пока не стали появляться люди. Подробности узнал сайт mk.ru.

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«Хочу обратить внимание: с сыном Катюша, конечно, простилась. Она была одна с ним ночью и рано утром у гроба. Когда люди стали появляться, она ушла», - сообщил Березин.

Друг Шавриной сообщил, что певица «не в очень хорошем физическом состоянии». Дочь исполнительницы Элла рассказала ему: семья старается, чтобы Шаврина меньше разговаривала по телефону.

Диктор отметил особенность певицы: когда ей радостно, она открыта для всех, а когда плохо, старается не передавать печаль другим. Березин уверен, что певица справится, несмотря на непростое состояние.