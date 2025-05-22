Скандалы, Ди Каприо, олигархи, первый ребенок в 50: история Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью на обложке Vogue, а в 80-е вошла в «Тринити». Никто не мог предположить, что в 50 лет она снова снимется для журнала, но уже с новорожденной дочкой. Однако ее карьера блистает не только успехами, но и множеством скандалов. Starhit вспомнил историю манекенщицы в день ее 55-летия.

Детство и старт карьеры

Наоми Кэмпбелл родилась в 1970 году в Стретеме, районе на юге Лондона. Ее мать была ямайской танцовщицей Валери Моррис. Отец бросил маму на четвертом месяце беременности, так что Валери попросила дочь никогда не видеться с предателем. Росла девочка под фамилией отчима, а детство провела в Риме, где работала Моррис.

С самого детства Наоми посещала драматический кружок, а в 10 лет она поступила в Академию искусства учиться балету. Брюнетка всерьез собиралась пойти по стопам матери, но в 15 лет глава модельного агентства Synchro увидела ее на шопинге и заманила в мир подиумов.

Карьера развивалась молниеносно и вскоре с ней сотрудничали ведущие модельеры, а к концу 80-х она вошла в «Тринити» — тройку самых востребованных моделей поколения. Вместе с ней в те годы лидировали Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Кроме того, Наоми стала первой темнокожей манекенщицей в журнале Vogue.

Скандальный флер

Однако модель запомнилась не только своей красотой. В 1993 году агентство Elite Model Management уволило ее — и вовсе не из-за падения, как посчитали некоторые, а за хамское поведение с клиентами. Менеджеры окрестили Кэмпбелл грубиянкой, тираном и манипулятором, что в будущем Наоми не раз подтверждала.

Знаменитость продолжала появляться на обложках и подиумах, параллельно пытаясь развить иные сферы своей карьеры. Однако ей не везло — книгу забраковали, музыкальный альбом высмеяли, а ресторан прогорел. Лучше дела обстояли с актерской карьерой — с детства она снималась в клипах, а в зрелом возрасте засветилась в сериалах «Империя», «Американская история ужасов» и «Звезда».

Флер скандальности всегда преследовал Кэмпбелл. В 1994 году она подсела на наркотики и алкоголь, о чем позднее публично рассказала. Однако больше публику волновала не зависимость модели, а ее агрессивность — она неоднократно нападала на сотрудников и журналистов. За бросок телефоном в экономку ее приговорили к общественным работам, денежной компенсации и посещению курсов управления гневом. Однако это не помогло: в 2008 году Наоми плевалась в полицейских из-за спора о потерянном багаже, а в 2009 году получила полугодовой условный срок за то, что ударила фотографа сумочкой.

Популярность у мужчин

С Майком Тайсоном Кэмпбелл познакомилась на вечеринке в 17-летнем возрасте. Менеджер спортсмена утверждал, что уже через несколько минут знаменитости уединились в уборной. Поклонники восхищались снимками страстной пары, но продержался роман недолго — сперва появились слухи об изменах боксера, а после Наоми сбежала от него из-за рукоприкладства.

Позднее в СМИ ходили слухи о романах с Сильвестром Сталлоне и Леонардо Ди Каприо. Кроме того, она была помолвлена с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, однако брак не состоялся. Следует отметить, что Кэмпбелл всегда славилась любовью к мужчинам постарше. Например, с главой Benetton Флавио Бриаторе, который был старше на 21 год, она провела четыре года. Говорили, что у супермодели случилась короткая связь с принцем Монако Альбером, ну а в 2002 году ей приписывали роман с Diddy.

Самым щедрым ухажером Наоми можно считать нефтяного магната Бадра Джафара. На ее 35-летие он арендовал восемь этажей отеля и устроил масштабную вечеринку, которая обошлась ему в несколько миллионов долларов. Также в список бойфрендов попали Джерард Батлер и фондовый магнат Маркус Элиас.

Серьезный шрам в душе Кэмпбелл оставил Владислав Доронин — влюбленные провели пять лет вместе, но так и не женились. Российский бизнесмен на момент начала отношений был женат на Екатерине, хотя последние 10 лет брака они почти не виделись. Когда союз окончательно распался, страсть предпринимателя к модели угасла. В 2012-м она уехала на съемки проекта The Face, а потом выяснилось, что Владислав закрутил с «Мисс Китай-2011» Ло Цзылинь, участвовавшей в этом шоу.

Впоследствии Наоми встречалась еще с одним миллиардером — Хассаном Джамилем. А в 2017 году ходили слухи, что модель встречается с 66-летним египетским мультимиллионером Луи Камиллери. В 2019 году она встречалась с парнем на 23 года младше себя — участником One Direction Лиамом Пейном.

Мама в 50

Наоми была популярной у мужчин, однако никогда не выходила замуж. Это не помешало ей стать мамой в 50 лет. В интервью она говорила, что ее дочь, и поклонникам оставалось гадать, что она имеет в виду — естественные роды или же просто отсутствие факта усыновления. При этом модель отмечала, что современная медицина позволяет родить даже в зрелом возрасте.

В 2023 году Кэмпбелл родила второго ребенка. Имени отца мальчика она не назвала, а в 2024 году СМИ сообщили, что она рассталась с партнером — им якобы был 37-летний мультимиллионер из Саудовской Аравии Мохаммед Аль Турки. Сейчас же Наоми заявляет, что главный мужчина в жизни у нее все же есть — ее сын.