Никита Джигурда написал песню на стихи главы МИД РФ Лаврова

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Певец Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

Джигурда написал песню на стихи главы МИД РФ Лаврова
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"Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного", – поделился Джигурда.

Исполнитель отметил, что Лавров написал стихотворение еще до вступления в должность министра иностранных дел. При этом, по его словам, оно отражают и нынешнее душевное состояние главы МИД России.

"Может, Сергей Лавров – реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?" – предположил артист.

Путин вручил Лаврову орден святого апостола Андрея Первозванного в четверг, 22 мая. Российский лидер отметил преданность министра иностранных дел РФ стране, его напряженную работу на благо Отечества и готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы России.

Лавров получил награду указом президента от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. В документе указывалось, что Лавров награжден за выдающиеся заслуги и большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России.

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