Кузьмин заплатил 940 тысяч за похороны брата, найденного мертвым в Сочи

Певец Владимир Кузьмин заплатил за похороны младшего брата Александра 940 тыс. рублей. Об этом рассказала вдова Александра Кузьмина Наталия.

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Она впервые озвучила сумму, потраченную на кремацию и погребение. Основные расходы взял на себя брат умершего.

«Вова перевел сначала 870 тысяч на счет агентов, когда была церемония прощания. Плюс 70 тысяч еще ушло на захоронение праха. Получается, 940 тысяч рублей», - рассказала Наталия сайту mk.ru.

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По словам вдовы, выкопать яму на кладбище стоило 15 тысяч.

«Я могла и сама ее выкопать, но мне сказали, что нельзя. Плюс расходы на трансфер, на то, на другое, – все больших денег стоит», - поделилась Наталия и поблагодарила Владимира Кузьмина.

Сейчас женщина приходит в себя: стала лучше спать, планирует организовывать вечера памяти мужа.

Напомним, 63-летний Александр Кузьмин был найден мертвым в марте на остановке в Адлере. Известно, что мужчина страдал алкоголизмом. Спустя 40 дней после смерти прах мужчины захоронили в Подмосковье.