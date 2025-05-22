«Черная пантера» 90-х: Наоми Кэмпбелл исполнилось 55 лет

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл считается одной из самых красивых и успешных женщин 90-х. Афро-китайско-ямайские корни подарили звезде подиумов экзотические черты лица и необычайную грацию, за которую она получила прозвище «Черная пантера».

Наоми Кэмпбелл родилась в 1970 году в Южном Лондоне, в семье ямайской танцовщицы Валери Моррис. Девочка никогда не встречалась со своим отцом, который бросил семью, когда Моррис находилась на четвертом месяце беременности. В детстве Наоми подолгу жила у родственников, так как ее мать путешествовала по Европе с танцевальной труппой «Фантазия».

С трех лет Кэмпбелл посещала театральную школу Барбары Спик, а в 10 лет ее приняли в Академию театрального искусства Италии Конти, где она училась балету. Там ее и встретила глава модельного агентства Synchro Бет Болдт, которая разглядела в девушке жемчужину. В апреле 1986 года, незадолго до своего 16-летия, Наоми появилась на обложке британского журнала Elle, буквально ворвавшись в мир высокой моды.

К сожалению, в те годы не все издания были готовы ломать стереотипы. Кэмпбелл неоднократно сталкивалась с расовой дискриминацией во время работы. За нее очень часто вступались другие модели. Так, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста заявили Dolce & Gabbana, если дом моды не будет сотрудничать с Наоми, то они откажутся от съемок для бренда. В декабре 1987 года Наоми стала первой чернокожей моделью, которая появилась на обложке британского журнала Vogue.

Кинокарьера Кэмпбелл началась с музыкальных клипов. В 1991 году она снялась в роли возлюбленной Майкла Джексона в музыкальном клипе In the Closet. Всего модель снялась в 177 различных теле- и кинопроекатах.

Несмотря на обилие обеспеченных ухажеров, Кэмпбелл так и не удалось построить семейную жизнь. Сейчас красотка воспитывает двоих детей, которые родились благодаря суррогатной матери в 2021 и 2023 годах.

Какой была и как менялась знаменитая «Черная пантера» — в галерее «Рамблера».