Разрыв со Светиковой, конкуренция с братом и брак с моделью: история Андрея Чадова

В детстве Андрей Чадов был очень близок со своим братом Алексеем даже целый год ждал его, прежде чем поступить в театральный институт. Однако с возрастом им пришлось столкнутся с конкуренцией — как за роли, так и за девушек. Историю жизни артиста в день его 45-летия вспомнил Starhit.

Артистичные братья

Андрей родился 22 мая 1980 года. Когда ему было шесть лет, а его брату пять, их отец трагически погиб в результате несчастного случая на стройке. Маме-инженеру пришлось поднимать сыновей самой, пропадая на работе, а жила семья в знаменитом криминальном районе Солнцево. Из подворотни детей вытащило искусство — с 10 лет Чадовы стали проводить все свое свободное время в театральной студии.

Андрей признавался в одном из интервью, что вместе с Алексеем обожал Майкла Джексона. Также они хотели научиться круто танцевать — как люди в клипах Богдана Титомира или «Мальчишника».

«Брат нашел кружок в Солнцеве. В этом кружке нам встретился человек, ученик Игоря Моисеева, у которого был театр пластической драмы "Синтез" — с ним он объехал весь мир. Он тогда нам сказал: "Хотите танцевать хип-хоп? Хорошо. Но для начала вам нужен хореографический станок. Научитесь стоять у станка — будете уметь танцевать в любом стиле". Вот так он нас с Лешей поймал на крючок», — признавался Чадов.

После окончания школы Андрей стал преподавать танцы, однако после одновременно с братом решил подать документ в театральные вузы. Они оба поступили в ВТУ имени Щепкина, однако Щукинский институт показался Андрею престижнее, из-за чего он решил зачислиться туда. Спустя год студент перевелся в училище Алексея, так как осознал, что ошибся в выборе.

Кинокарьера

Дебют в кино у Андрей Чадова состоялся еще на втором курсе. Он сыграл эпизодическую роль в «Лавине». Следующая роль уже оказалась главной: за образ юного поэта в картине «Русское» актер получил приз фестиваля «Московская премьера». Режиссер Александр Велединский также остался доволен работой артиста, поэтому снял его и в ленте «Живой».

Еще большая популярность к знаменитости пришла с ролями в сериалах «Курсанты» и «Молодой Волкодав». Кинопроектов могло быть и больше, но Чадов отказывался от многих из них — если ему не был интересен сценарий. Сосредоточив внимание на иностранных проектах, Андрей попал в британскую драму «Больше Бена» и в польский «Лимузин».

«Сама работа за границей построена не так, как у нас. Меньше дилетантизма, больше профессионализма. Все очень жестко. Любого человека берут на работу с двухнедельным испытательным сроком. Если он понравится, его утверждают. Кто бы он ни был: осветитель, декоратор, стилист — по фигу! Там человек понимает, что на его место в очереди — сто таких же, если не лучше. Поэтому все пашут как подорванные. И там ты понимаешь, что твоя профессия — актер», — описывал свой рабочий опыт Андрей.

Однако после Чадов решил сменить свою стратегию. В 2011 году с его участием в российских кинотеатрах показали сразу три фильма. Особенно выделилась «Тихая застава» — благодаря ей артист стал обладателем премии ФСБ.

Андрей неоднократно снимался в один проектах с Алексеем. Например, так получилось с «Живым», сериалом «Дело чести». Однако чаще братья становились соперниками на кастингах. Чадов считает, что в такой ситуации идти вперед тебя заставляет не ревность, а здоровая конкуренция.

Любовные драмы

Первой возлюбленной Чадова считается Надежда Дорошина, которую артист знал еще со школы. Отношения распались после того, как Андрей увлекся актерской карьерой. Позднее он попал в любовный треугольник — он встречался с Любовью Зайцевой. Актер Алексей Панин* (признан Минюстом иностранным агентом) утверждал, что у него тоже был роман с девушкой в этот момент. Например, с ним она поехала на «Кинотавр».

При этом сама Зайцева позже сказала журналистам, что только дружила с Паниным*. Тогда артист решил шокировать публику еще более резким признанием — он заявил, что она спала и с Алексеем.

«Актеры в ее жизни — словно ступеньки: от Андрея Чадова получала поддержку в институте, появился Алексей Панин* — молодой, но уже узнаваемый — еще один протеже. Я думаю, что Люба просто меня использовала, как и всех своих любовников. Этот факт мне теперь и ее бывшие подруги подтверждают», — говорил он.

Однако между Алексеем и Андреем была ситуация, когда они действительно полюбили одну женщину. Последний признавался, что из-за соперничества они не общались два года, однако в конечном счете помирились.

Отношения со Светиковой

В середине нулевых годов Чадов начал встречаться со Светой Светиковой. Казалось, что артисты счастливы, однако на самом деле отношения были сложными и токсичными. Противоречия достигли апогея спустя пять лет, когда Светлана собралась в тур с мюзиклом.

«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути стали семьей, но в наши отношения постоянно вмешивались посторонние, явно не желавшие нам добра люди, — ссорили, заставляли ревновать. Вот и накануне той поездки мы разругались из-за очередной глупой сплетни. Казалось, отношения зашли в тупик. Я непрерывно думала, что делать, как их спасти, потому что была очень привязана к Андрею. Часто плакала, нервы были на пределе», — признавалась певица.

Очередной разговор вылился в ссору, и Светикова ушла от Чадова. Три месяца она страдала, однако в результате смогла избавиться от болезненной привязанности.

Приписанные романы и настоящая любовь

После этого Чадову неоднократно приписывали романы. Например, фанаты считали, что он встречался с Настей Задорожной, Юлией Барановской, Аленой Шишковой. Точку в этом вопросе Андрей поставил лишь в 2019 году — тогда он публично заявил, что влюблен в модель Анастасию Виноградову.

«Я семь лет был одинок. Это очень тяжело. Год назад я познакомился с Настей на съемочной площадке, сразу почувствовал, что это мой человек. Я думал таких искренних девушек уже не осталось. Мы пока только знакомимся друг с другом. Лет через 10 можно будет сказать, что из этого получилось», — рассуждал артист.

В 2023 году актер признался, что уже год как женат на модели — свадьба была закрытой. Теперь фанаты ждут, когда звездная семья объявит о рождении первенца.

*признан Минюстом иностранным агентом