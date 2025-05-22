Брат Гурцкая ответил на критику поминок Кучеренко

Брат певицы Дианы Гурцкая Роберт ответил на критику поминок Петра Кучеренко. Семья получила немало гневных комментариев после того, как кадры с кладбища появились в Сети. Однако, по словам мужчины, все прошло довольно скромно. Его слова цитирует aif.ru.

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Роберт отметил, что родственникам до сих пор тяжело принимать смерть Петра, поэтому неуместно говорить о веселье во время поминок.

«Гадости написали, что мы принесли шампанское на могилу и чуть ли не пируем. Господи! Какой нормальный человек может принести шампанское на кладбище? У нас все было по православному обычаю. Ведь люди на кладбище не пировать приходят», - заявил Кучеренко.

Брат Дианы поделился, что артистка не забывает супруга. По его мнению, такого, как Петр, в принципе нельзя вычеркнуть из памяти. Но жизнь у Гурцкая продолжается. Сейчас она посвящает много времени своему единственному сыну Константину. Роберт рассказал, что молодой человек хочет стать, как и отец, юристом-международником.