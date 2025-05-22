Поплавская раскрыла, как Ревва получил российский паспорт

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала появившиеся в Сети сообщения о том, что шоумен Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, сменил украинское гражданство и получил российский паспорт.

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Звезда «Красной Шапочки» не стала скрывать, что отсутствие у Реввы российского гражданства стало для нее неожиданностью.

«Так он еще и не гражданин России был все это время! И после всего ему дали гражданство?! А кто принимал решение, он чем руководствовался? Вот как важно иметь нужных друзей, правда?» - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Александр Ревва родился и вырос с Донецке и в 1999 году переехал в Москву. После начала спецоперации на Украине в 2022 году шоумен вместе с семьей уехал в Испанию. Однако его карьера за границей не задалась, поэтому артист вернулся. В конце 2023 года «Артур Пирожков» начал вновь выступать и появляться на светских мероприятиях, но предпочитал не делать никаких заявлений. В итоге ему устроили бойкот на телевидении и вырезали из «Песни года».

Ранее Александр Ревва откровенно рассказал о травле в свой адрес. Он заверил, что не уезжал из страны и продолжал работать. По словам Александра, травля стала для него «испытанием, которое нужно было пройти». Он старался не отвечать на критику, чтобы не «находиться в пространстве», наполненном негативом.