Максим Фадеев раскрыл судьбу своей виллы на Бали

Максим Фадеев рассказал о судьбе своей виллы на Бали. Некогда продюсер часто летал в Индонезию, где оборудовал себе уютное гнездышко, по после того, как музыканта лишили всех регалий на Западе, он отказался ездить за границу.

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На своей странице в соцсети Фадеев рассказал о судьбе заброшенной им недвижимости. Оказалось, что она далеко не пустует в его отсуствие.

«Что с вашим поместьем на Бали? Стоит без вас?» — поинтересовались подписчики.

«Поместьем это сложно назвать. Теперь это маленький бутик-отель на 70 человек», — пояснил композитор.

Он не стал уточнять, сдает ли он виллу в аренду или успел продать ее за ненадобностью.

Напомним, строительство и обустройство дома на Бали несколько лет назад обошлось Фадееву в 400 миллионов рублей. Да и на ежегодное содержание участка и всех построек он тратил порядка 4,5 миллионов.

Кроме основного здания, на территории расположены несколько гостевых бунгало. Одно из них продюсер подарил своей подопечной, Юлии Савичевой. К слову, сейчас Фадеев не общается с любимицей. В своем блоге он объяснил решение: «Я ни с кем из своих артистов не общаюсь. Не потому что не люблю их. А потому что за все эти годы мы порядком друг другу надоели. Поэтому взяли паузу».