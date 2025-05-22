Семь российских звезд, которые подарили любовь приемным детям

В России немало знаменитостей, которые решились взять в семью приемного ребенка. Их истории доказывают, что любовь и забота могут вернуть счастье в жизнь некогда брошенных детей. О семи звездных приемных матерях и отцах рассказал «Царьград».

Маргарита Суханкина

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина всегда мечтала о большой семье, однако родить своего ребенка так и не смогла. Тогда певица решила взять под опеку ребят из детского дома — в 2013 году артистка стала мамой трехлетней Валерии и ее четырехлетнего брата Сергея.

Жизнь детей была непростой. Их отдала в детдом родная бабушка, которая столкнулась с трудностями в воспитании из-за своего возраста и нехватки денег. Родители были неблагополучными: родной отец был в тюрьме, а мать пила. Поначалу Валерия и Сергей были замкнутыми и тревожными детьми, однако постепенно стали открываться Суханкиной.

Сама артиста признается, что является строгим родителем. При этом Маргарита подчеркивает, что делает это исключительно для будущего детей — чтобы оно сложилось лучшим образом.

Сергей Семак

Футболист Сергей Семак и его жена Анна — многодетные родители. В их большей семье воспитываются восемь детей, в том числе один приемный ребенок. Таню пара удочерила в 2016 году. Девочка страдает от синдрома русалки, однако супругов это не отпугнуло.

Анна рассказывала, что с самого детства мечтала стать приемной матерью. Когда ей было 10 лет, у девочки-соседки умерли родители. Анна очень просила своих родных удочерить девочку, но её семья не смогла этого сделать. Сердце было разбито, но она дала себе обещание, что когда-нибудь поможет другому ребенку.

Таню Семак увидела на сайте фонда «Измени одну жизнь». Она сразу поняла, что девочка станет частью их семьи.

Татьяна Овсиенко

Певица Татьяна Овсиенко была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким, однако общих детей у них не родилось. Счастье пришло в их семью после усыновления трехлетнего Игоря — они оба восприняли его как родного. В детстве мальчик выявили серьезное заболевание сердца, но московским врачам удалось спасти ребенка.

Сейчас Игорь живет в Майами вместе с женой Заией. В 2015 году у пары родился сын Александр, которого близкие называют Алексом. Татьяна уделяет много внимания внуку и признается, что общение с ним приносит ей много счастья.

Наталья Белохвостикова

Актриса Наталья Белохвостикова и режиссер Владимир Наумов решили усыновить трехлетнего Кирилла в преклонном возрасте. В тот момент артистке было 56 лет, а ее супругу уже 80.

Пара давно занималась благотворительностью и часто посещала детские дома. Однажды в одном из них к знаменитостям подошел мальчик, который сразу привлек внимание. Кирилл просил подарить ему не игрушки или конфеты, а крестик. Белохвостикова привезла ему подарок, а после чета решила забрать ребенка домой.

Актриса долго сомневалась, правильно ли они поступили, но в итоге поняла, что это было верное решение. Кирилл адаптировался в новой семье и получил любовь и заботу, которых был лишен ранее. Сейчас юноша активно занимается спортом, изучает иностранные языки и увлекается наукой.

Светлана Сорокина

Телеведущая Светлана Сорокина удочерила девочку Антонину в 2003 году. Она специально ездила по детским домам в поисках ребенка, которого можно было бы взять под опеку. Сердце знаменитости дрогнуло, когда она увидела 11-месячную малышку.

Несмотря на сомнения и переживания о том, как сложатся их отношения, Светлана Сорокина приняла решение стать мамой. Приемную дочь она назвала Антониной. Идиллию чуть не разрушила родная мать девочки, которая пыталась восстановить свои права на воспитание, однако суд в конечном счете встал на сторону Сорокиной.

Михаил Барщевский

Юрист Михаил Барщевский и его жена Ольга Баркалова в 2008 году взяли из детского дома двойняшек — Дарью и Максима. Тогда детям было всего по два года. Пара не скрывала от детей их происхождение — они узнали, что приемные, когда им исполнилось шесть лет.

Сейчас Барщевский воспитывает детей так, чтобы они смогли вырасти самостоятельными, гармоничными и амбициозными людьми.

Ирина Алферова

Актриса Ирина Алферова стала приемной матерью в 1997 году. Тогда она усыновила сына своей сестры Александра — мать мальчика умерла. Кроме того, с ней и ее третьим мужем Сергеем Мартыновым жили дети мужчины от предыдущего брака: Анастасия и Сергей.

Все наследники Алферовой смогли устроиться в жизни. Анастасия посвятила себя иммерсивному искусству и живет в Лондоне, Сергей получил образование в Великобритании и занимается организацией выставок, а Александр работает юристом и поддерживает хорошие отношения с приемной мамой.