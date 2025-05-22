Мать исполнительницы «Сигма Бой» высказалась об использовании названия хита чужим бизнесом

Исполнительнице песни «Сигма Бой» Марии Янковской и ее представителю ничего не известно о производстве косметики с использованием названия хита, сообщила в беседе с «Лентой.ру» медиапродюсер и мать блогера и певицы Алина Янковская.

«Нам о производстве косметики ничего не известно и о том, что кто-то другой собирается выпускать что-то под брендом "Сигма Бой". На наш взгляд, это должно было быть, конечно, как-то согласовано, но нет», — сообщила Алина Янковская.

Также медиапродюсер отметила, что у Марии совместно с блогером-певицей POLI недавно вышла песня «Сигма Герл». Она добавила, что согласования этого названия тоже не было.

Ранее «Лента.ру» выяснила, что в России может начаться выпуск уходового крема с наименованием «Сигма Бой» — аналогично названию широко известного сингла блогеров Светланы Чертищевой (Betsy) и Марии Янковской. Представитель второй исполнительницы отказался от комментария, отметив, что ему также ничего об этом неизвестно. В заявках в Роспатент указано изображение, четко повторяющее название известного сингла. Также есть и вариант «Сигма Герл».