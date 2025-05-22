Бородин раскрыл, зачем Ревве российское гражданство

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал новости о получении артистом Александром Реввой российского гражданства. По его мнению, певец оформил паспорт, чтобы избавиться от «клейма украинца». Об этом он заявил в личном Telegram-канале.

© Passion.ru

Несмотря на то, что Ревва уже больше 20 лет живет в Москве, он предпочитал не менять документы. Однако в мае этого года все-таки оформил гражданство, при этом его жена отказалась комментировать эту информацию.

Виталий Бородин отметил, что паспорт Александр получил вовсе не из-за патриотичной позиции. Он считает, что певец преследует только корыстные цели. Также глава ФПБК вновь призвал Ревву высказаться по поводу СВО.

«Осталось ему определиться с тематикой СВО. У меня вопрос, а есть ли у Реввы второе гражданство? Для меня он тихушник самый настоящий, гражданство получил, чтобы не было клейма «украинец» для зарабатывания денег в России», - заявил Бородин.

Напомним, что после начала СВО Ревва ненадолго пропал из медиаполя. Были даже слухи, что он уехал из страны. Однако с 2023 года он начал постепенно возвращаться к концертам и съемкам в ТВ-шоу.