СМИ: звезды сериала "Слово пацана" проиграли суд

Звезд резонансного сериала "Слово пацана" Рузиля Минекаева и Леона Кемстача суд обязал выплатить около миллиона рублей.

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Как пишет сегодня SHOT, их "чипсовый бизнес "Эу, пацан" был крупно должен компании логистики. И, по данным канала, в споре между артистами и логистами Арбитражный суд Москвы встал на сторону последних.

Отмечено: компания занималась перевозкой снеков, "но начинающие бизнесмены забыли оплатить счета", и суд обязал их перевести логистам 904 000 рублей плюс проценты.

Бизнес актеры зарегистрировали в 2023 году. Учредители - Рузиль Минекаев, Лаура Кемстач (мама Леона) и бизнесмен Паулюс Виталиус, который работал с Ивлеевой и Владом Бумагой. Ресурс подчеркивает, что за прошлый год они заработали на чипсах почти 30 000 000 рублей.

Ранее представитель Кемстача информацию о долге опровергал.