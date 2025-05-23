Филипп Киркоров попал в больницу: пошли осложнения

Филиппа Киркорова срочно госпитализировали. Оказывается, проблемы со здоровьем у поп-короля отечественной эстрады начались еще две недели назад, но о том, что он попал в больницу, стало известно лишь сейчас. Всему виной ожог, который получил Филипп Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге.

Как сообщил Mash звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца. Представители Киркорова подтвердили нам факт наблюдения артиста у врачей, но отказались уточнять, находится ли он в палате.