ФНС решила закрыть компанию Киркорова, через которую организовывались концерты
Федеральная налоговая служба якобы решила ликвидировать компанию певца Филиппа Киркорова «Филл фо ю», через которую он принимал заказы на концерты. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в соцсети.
— ФНС закрывает компанию-продакшен Филиппа Киркорова ООО «Филл фо ю». Через нее поп-король принимал заказы на концерты. Налоговики уже внесли ооошку в списки на ликвидацию, — пишет Telegram-канал Mash.
Вероятной причиной ликвидации стала смерть соучредителя компании, бывшего концертного директора Киркорова Геннадия Рыбака. Мужчина скончался в 2023 году. В ноябре прошлого года ФНС уже заблокировала счета компании по этой причине, добавили в соцсети.
Ранее Киркоров не явился на заседание по иску на 11 миллионов рублей к мастеру по отделке полов Георгию Барановскому, поскольку музыкант отмечал свой 58-й день рождения. Экспертиза якобы подтвердила, что Барановский выполнил работу с нарушениями и никак не реагировал на досудебные требования, поэтому Киркорову пришлось перейти к юридическим разбирательствам.