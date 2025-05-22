ФНС решила закрыть компанию Киркорова

Федеральная налоговая служба якобы решила ликвидировать компанию певца Филиппа Киркорова «Филл фо ю», через которую он принимал заказы на концерты. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в соцсети.

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— ФНС закрывает компанию-продакшен Филиппа Киркорова ООО «Филл фо ю». Через нее поп-король принимал заказы на концерты. Налоговики уже внесли ооошку в списки на ликвидацию, — пишет Telegram-канал Mash.

Вероятной причиной ликвидации стала смерть соучредителя компании, бывшего концертного директора Киркорова Геннадия Рыбака. Мужчина скончался в 2023 году. В ноябре прошлого года ФНС уже заблокировала счета компании по этой причине, добавили в соцсети.

Ранее Киркоров не явился на заседание по иску на 11 миллионов рублей к мастеру по отделке полов Георгию Барановскому, поскольку музыкант отмечал свой 58-й день рождения. Экспертиза якобы подтвердила, что Барановский выполнил работу с нарушениями и никак не реагировал на досудебные требования, поэтому Киркорову пришлось перейти к юридическим разбирательствам.