Военкор отреагировал на получение Реввой гражданства РФ

Юморист Александр Ревва получил российское гражданство, пишет РИА Новости со ссылкой на документы. Артист родился в Донецке и неоднократно подвергался критике, так как с 2014 года он не был в Донбассе.

Военкор Андрей Руденко назвал Ревву «клоуном». Он также напомнил, что тот ни разу не высказался в поддержку защитников Донбасса, не говоря про помощь на передовую.

«Да и его получение гражданства только сейчас (как человек, родившийся на Донбассе, мог получить паспорт давно) говорит о том, что Саша с надеждой хранил украинский паспорт в кармане. А тут не сбылось, Россия выстояла в отличии от Украины и пришлось получать паспорт страны победителя», — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ четвертый раз атаковали с помощью БПЛА машину главы Беловского района Николая Волобуева.