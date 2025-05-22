Актер Дэвид Духовны тайно женился на продавщице, младше его на 33 года. На новых фото у пары заметили на пальцах обручальные кольца. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Долгое время считалось, что звезда расстался со своей последней возлюбленной, Моник Пендлберри. В последний раз пару видели вместе в 2023 году на премьере фильма «Вы, люди», где Духовны сыграл главную роль. После этого их отношения перестали быть публичными, и многие предположили, что актер снова вернулся к прежнему образу жизни.

Однако недавно 64-летнего Духовны и 31-летнюю Моник заметили на прогулке — оба носили кольца на безымянных пальцах. Это стало поводом для слухов о тайной свадьбе. Сам актер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что их роман начался в 2017 году, когда Духовны зашел в магазин своего друга SunLife Organics Juicery и познакомился там с молодой продавщицей. Несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, пара постепенно сблизилась и начала встречаться. Они несколько раз появлялись вместе на публике, но избегали публикаций совместных фото в соцсетях.

Единственной официальной женой Духовны была актриса Теа Леони — они поженились в 1997 году. Оба до этого уже имели неудачный опыт отношений. Однако через 10 лет брака Дэвид признался, что страдает от повышенного полового влечения, и его супруга не была готова мириться с этим. Актер прошел курс лечения, включая терапию и посещение анонимных групп.

В 2009 году пара ненадолго воссоединилась, но окончательно рассталась в 2014-м. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. У них двое детей: 26-летняя дочь Уэст и 22-летний сын Кид.