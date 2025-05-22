Волочкова раскрыла подробности свадебного путешествия дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь Ариадна и муж Никита Григорян устроили для себя свадебное путешествие в ее загородный особняк. Об этом сообщает «МК».

Напомним, что 19-летняя Ариадна вышла замуж за 23-летнего Григоряна 26 апреля. Торжество состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. По словам Волочковой, молодожены решили не уезжать на заграничный курорт, а отправились к ней.

«Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме ее собственной матери. Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала момента, когда моя дочь поймет, что главный ее очаг здесь, в этом доме. Этот очаг я создавала для нее. Тут ее комната, ее дом», — рассказала балерина.

Волочкова также призналась, что не знакома с родителями Григоряна. Для знаменитости это абсолютно не важно, поскольку главное, что сейчас Ариадна счастлива в браке со своим мужем.