«Пахну, как настоящая сука». Лолита снова шокировала поклонников

Певица Лолита Милявская шокировала россиян не только своими заявлениями, но и предпочтениями.

Лолита Милявская снова шокировала поклонников. На этот раз – в своем Telegram-канале. На выложенном там видео артистка делает «распаковку» - то есть действительно распаковывает коробочку с новым парфюмом. Но есть одно «но»: этот парфюм Fefé от Dolce&Gabbana. И здесь стоит уточнить: это — парфюм для животных. А его создание было вдохновлено любовью модельера Доменико Дольче к его пуделю Фефе.

В инструкции по применению сказано: «Распылите средство на руки или щетку и проведите по шерсти собаки. Мист также можно наносить непосредственно на животное, избегая области носа».

Впрочем, Лолиту эту не смутило. Первое, что она сделала, это брызнула парфюм на себя. «Я теперь пахну, как настоящая сука», — констатировала певица. А после добавила: «Кажется, я оставлю его для иногда приходящих мужчин. Брызну и буду знать, что они у меня верные, как собаки»...

Недавно Лолита созналась в том, что долгое время страдала о чувстве «не самодостаточности». И это портило ей жизнь.