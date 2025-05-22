Бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко обратилась к 16-летней Анне Пересильд. Саша Айс высказалась о новом романе Вани в соцсети.

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В Сети появилось видео, на котором Анна нежно целует Ваню, что в очередной раз спровоцировало разговоры о романе между ними. До Пересильд блогер встречался с Сашей Айс. Девушка не скрывает, что разрыв с Ваней ей дался тяжело. Она до сих пор разочарована в бывшем возлюбленном.

«Никому не пожелаю пережить то, что пережила я. Просто не привыкла показывать свои слабые стороны. До сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования, мнимости и голословности», — высказалась знаменитость.

Также Айс обратилась к Анне, чтобы предостеречь от вероятного предательства. По мнению блогерши, Ваня способен разбить ей сердце.

«Держу пальцы за то, что лиричный герой в романтическом образе не разобьет сердце очередной малышки», — резюмировала она.

Напомним, слухи о романе Анны и Вани появились после выхода клипа «Цветаева», в котором та приняла участие.