Шнуров нашел способ законно материться на концертах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нашел способ законно материться во время выступлений. Как сообщает Telegram-канал Mash, он готов просто оплачивать штрафы за нецензурную брань.

Концерты группы в Новосибирске 29, 30 и 31 мая были под угрозой срыва. Общественники требовали от властей запретить выступления из-за мата, который часто использует Шнуров и его коллеги на сцене.

В результате музыкант решил заключить дополнительное соглашение к договору и гарантийное письмо. По нему вся ответственность за нарушение закона ложится на выступающих. При этом Шнуров установил возрастное ограничение 18+ на мероприятие, а на входе на площадку будут проверять паспорта.

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. За собственные заработанные деньги, в свободное от работы время. Многие всей семьей, если детям уже исполнилось 18 лет. Все по доброй воле и обоюдному согласию. Зачем пытаться мешать делать, то, что не противозаконно и даже приятно?» — прокомментировал ситуацию Шнуров.

Канал отмечает, что исполнителю грозит наказание за мат в общественном месте. Суд может назначить до 1 тысячи рублей штрафа, которые рокер готов оплатить.