Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство

Актер и певец Александр Ревва, уроженец Донецка, получил российское гражданство. Об этом стало известно из документов в среду, 22 мая.

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Согласно данным, Ревва, подвергавшийся критике после начала специальной военной операции, указал гражданство России в юридических документах в начале мая 2025 года, передает РИА Новости.

Итальянский военкор получил гражданство России

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого граждане Северной Осетии и Абхазии смогут по упрощенному порядку получить российское гражданство.

Ранее Министерство внутренних дел России подготовило законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации». Он вводит четыре возможности для иностранных граждан или лиц без гражданства получить защиту у РФ: получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты. Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов разъяснил суть реформы.

Путин 2 апреля постановил образовать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. При этом начальник этой службы будет иметь ранг первого заместителя министра.