Наталья Андрейченко показала, какое лечение прописали ей в Китае

69-летняя Наталья Андрейченко поделилась забавным видео из Китая, где не только знакомится с местной культурой и достопримечательностями, но и лечится. Китайские врачи прописали звезде «Мэри Поппинс» аж два килограмма специальных трав в день, которые та обязана пить.

«Как тут не выругаться?! Чем вы меня тут кормите?» — возмутилась Андрейченко на камеру.

Конечно, злость артистки была больше наигранной. Поклонникам давно известно, что она является заядлой вегетарианкой и сыроедом. Так что рацион из зелени для нее является идеальным.

«После встречи с главным врачом мне выдали вот такой гигантский пакет запечатанных трав, которые я должна пить! Ну, конечно же, я взбесилась. И вас хочу посмешить. И эти травы в ппластиковых пакетах еще надо подогревать!» — делится артистка с подписчиками.

Однако многие фолловеры обратили внимание вовсе не на пакет, а на заметно изменившуюся внешность любимицы. От некогда утонченной и привлекательной «Леди Мэри» не осталось и следа.

«Как нас меняет одежда и прическа», «Бедная, до чего себя довела», «Ничего не понятно, одни эмоции. Как вы не боитесь употреблять это все? Никакой лицензии. Бабушкин травяной сбор намного надежнее», «Ах, эти желтые велосипедки», «Что с ней не так?» — пишут фанаты.