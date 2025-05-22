В Сети обсуждают свежее фото повзрослевшего сына Анны Нетребко

Певица Анна Нетребко опубликовала на своей странице в социальной сети редкое фото с 16-летним сыном Тьяго. Поклонники артистки отметили, что парень сильно возмужал за последнее время.

© Passion.ru

© Соцсети

В личном блоге Анна не так часто показывает особенного наследника, поэтому каждая публикация с ним собирает много комментариев. На кадре вокалистка прогуливалась с Тьяго по Вене.

«Мой рыцарь», - подписала снимок Нетребко.

Фанаты артистки сделали немало комплиментов Тьяго. По их мнению, с возрастом он стал очень похож на звездную маму.

«Очень красивый парень. Ему бы в кино сниматься», «У красивых родителей рождаются красивые дети. Что же тут удивительного?», «Мамин мальчик», - обсуждают пользователи.

Напомним, что Тьяго Анна родила в отношениях с Эрвином Шроттом. Еще в маленьком возрасте у ребенка обнаружили признаки аутизма. После этого свадьба Нетребко сорвалась. Воспитанием мальчика занимался бывший муж певицы Юсиф Эйвазов. Он относился к нему как к родному.