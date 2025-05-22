Виктория Дайнеко раскрыла планы на свадебное путешествие

Певица Виктория Дайнеко рассказала планы на свадебное путешествие. Оказалось, что артистка не собирается уезжать далеко от страны. Она хочет отправиться с мужем в Белоруссию и отдохнуть там в санатории. Об этом сообщает «7Дней.ru».

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Виктория вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова в апреле этого года. Праздник был для самых близких и, как призналась вокалистка, получился очень уютным. Теперь же молодожены планируют медовый месяц. На острова Дайнеко не хочет. В ее мечтах Белоруссия, Сочи и Карелия.

«Я хочу в санаторий в Белоруссии поехать. А еще я очень хочу съездить в Сочи, а еще хочу съездить в Карелию. Нужно как-то все совместить. Я за чуть более комфортный вид отдыха», - поделилась певица.

По словам Виктории, пока она точно не знает, когда получится поехать отдыхать. Артистка очень много работает, но надеется выкроить несколько недель летом для путешествия.