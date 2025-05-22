Diddy сделал странное заявление в суде

55-летний рэпер Шон Комбс, более известный как Diddy, выступил на судебном заседании со странным заявлением. Об этом сообщает E News.

5 мая в Нью-Йорке стартовал судебный процесс над Diddy. Ему предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предположительно, преступления совершены в период между 2000 и 2022 годах на скандально известных вечеринках рэпера, которые посещали различные знаменитости. Сообщалось, что иски планировали подать свыше 100 человек, а по меньшей мере 25 предполагаемых жертв могли быть несовершеннолетними.

Сам Комбс отрицает обвинения и утверждает, что просто стал мишенью для некой группы людей, настроенной к нему враждебно. На последнем заседании ему дали слово.

«Я люблю вас всех. Да, люблю…» — заявил исполнитель.

Diddy также признался, что беспокоится о своих шестерых детях. Он передал привет старшему сыну, 31-летнему Джастину.

На днях на заседании также выступала бывшая избранница рэпера Кэсси Вентура. Женщина заявила, что долгое время не могла уйти от Комбса, поскольку боялась расправы. Кроме того, он заставлял ее заниматься интимом с другими мужчинами и употреблять наркотики.