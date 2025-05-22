Наташа Королева съехала из особняка, расположенного в элитном поселке

Певица Наташа Королева сообщила, что переехала из загородного дома в маленькое жилье. Артистка поделилась подробностями переезда в соцсети.

© Passion.ru

Наташа Королева вынуждена спать в небольшой комнате гостевого дома, расположенного на ее участке в элитном поселке. Причиной этого стала реконструкция особняка, которую она затеяла еще год назад. Сначала певица сделала в доме мастерскую для мужа, затем обновила камин и заменила мебель.

«У нас в основном доме идет грандиозная реконструкция. Нам пришлось переехать в маленький гостевой дом», — высказалась знаменитость.

По словам Наташи, она повесила в гостевую комнату шторы, которые не пропускают свет. Королева рада, что теперь может спать в любое время суток.

Артистка признавалась, что потратила на ремонт дома более 5 миллионов, и эта сумма продолжает расти.

Ранее сын Наташи Королевой изменился до неузнаваемости и улетел в Южную Корею. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Гусейн Гасанов избавился от квартиры за 100 млн рублей из-за уголовного дела. Блогер подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере.