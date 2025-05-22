Водитель Кадышевой рассказал, почему сын певицы лежал в психиатрической клинике

На первый взгляд, сын Надежды Кадышевой, Григорий сейчас на пике успеха: он выступает в совместных концертах с матерью, чьи песни вновь стали вирусными в соцсетях, пишет Стархит. Гастроли расписаны до конца лета, а гонорар за одно выступление дуэта достигает 7 миллионов рублей. При этом на афишах все чаще указывают «Григорий и Надежда Кадышевы» — эксперты считают, что певица таким образом продвигает сына и готовит его к сольной карьере.

© 0WomanHit

Однако бывшие возлюбленные Григория — Габриелла Мерман и Дарья де Батс — утверждают, что на самом деле он погряз в долгах.

«Он должен всей Москве, театр находится в залоге, там много проблем», — заявили женщины.

В программе Андрея Малахова прозвучали новые шокирующие подробности о жизни Григория. Бывший водитель певицы, знающий семью много лет, откровенно рассказал о проблемах сына артистки.

«Два раза Гриша лежал в психиатрической клинике, по ходу передоз был. В 51-й лежал месяц, а второй раз где-то на Щелчке. Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: „Сань, привет“. Потом две минуты проходит: „Привет, как дела, Сань?“. Еще пять минут прошло, снова: „Ну чего, привет. Как дела?“. Кукуха конкретно поехала», — заявил мужчина в эфире. Эксперты в студии предположили, что подобное поведение могло быть следствием употребления запрещенных веществ.

Экс-возлюбленная Григория, Дарья де Батс, подтвердила, что у него есть подозрительная привычка.

«Да, он не курит и не пьет много лет, только воду. Это вызывает подозрение — при такой насыщенной жизни ходить с водой — ну странно. Знаю из первых уст, что одна из его возлюбленных снимала его с окна, остановили буквально в шаге», — рассказала она.

Несмотря на скандальные заявления, у Григория есть и защитники. Например, певец Влад Топалов, давний друг семьи, называет его «потрясающим человеком» и отрицает все обвинения.