Рассталась с Морозовым, родила троих детей и вернулась на лед: история Татьяны Волосожар

Татьяна Волосожар занялась спортом ради матери, которая мечтала о фигурном катании. Вскоре фигуристку увлек дух соревнований, и она решила во что бы то ни стало добиться профессиональных высот. Историю спортсменки в день ее 39-летия вспомнил Starhit.

Первые успехи

Папа Татьяны родился в Нижнем Тагиле, а мама — в Калининграде. Из-за военной службы супруги часто ездили по всему СССР. В конечном счете семья осела в Днепропетровске, где 22 мая 1986 года родилась будущая фигуристка. В детстве ее вместе с сестрой отвели на каток, однако стоять на коньках понравилось лишь четырехлетней Тане.

Брать ее в секцию не спешили — тренерам девочка казалась недостаточно гибкой для профессионального спорта. Однако ребенок проявлял целеустремленность, из-за чего наставники решили все-таки зачислить ее в группу. Уже в возрасте семи лет Волосожар победила в первых соревнованиях, а в 14 лет перешла в парное катание по совету тренера Вячеслава Ткаченко. Вместе с Петром Харченко Татьяна стала чемпионкой Украины уже в 2004 году. Однако во взрослых соревнованиях у пары не сложилось, а достичь новых триумфов удалось лишь рядом со Станиславом Морозовым.

Морозов катался с Аленой Савченко до тех пор, пока она не перебралась в Германию. Оставшись в одиночестве, мужчина устроился помощником к тренеру Галине Кухар. Там он и встретил Волосожар с Харченко. Морозов передавал новичкам опыт, а через некоторое время признался, что и сам не против вернуться на лед.

«Травмы свои залечил, был опытным и перспективным партнером. Когда предложил кататься вместе, я согласилась. Он в меня верил, говорил, что сделает из меня олимпийскую чемпионку, и ему это удалось», — подчеркивала Волосожар.

Фигуристы стали призерами зимней Универсиады, а после — трижды завоевали статус чемпионов Украины. На Олимпиаде в Турине им удалось занять 12-е место. В 2008 году пара уехала в Германию, чтобы тренироваться под руководством Инго Штойера — Татьяна хотела добиваться новых высот и улучшать свою технику.

Результаты стали заметны уже через год. Впервые за карьеру спортсменам удалось выйти в финал серии Гран-при по фигурному катанию. На чемпионате Европы пара заняла четвертое место, а на чемпионате мира 2009 года оказалась шестой. На последующих Олимпийских играх они заняли восьмое место. Станислав решил уйти, поскольку устал от травм и соревнований, а Волосожар осталась, поскольку понимала, что еще не завоевала свою главную награду.

Любовь на льду

Татьяна и Станислав встречались во время своего сотрудничества, однако, когда Морозов решил уйти из спорта, закончились и их романтические отношения. Настоящая любовь ждала ее с уже знакомым для нее фигуристом Максимом Траньковым, в пару с которым Волосожар вступила после ухода старого партнера.

Спортсмен на тот момент встречался с воздушной гимнасткой, да и после разрыва не оставался один. С Татьяной он крепко дружил, часто рассказывая ей о своих похождениях. Со временем Максим понял, что именно с ней можно не притворяться. В один момент фигуристка устала ждать и однажды сама потребовала ее поцеловать. Спортсмен смутился и промолвил, что близкие отношения могут помешать тренировкам, но на следующее же утро передумал и все же поцеловал Таню.

Пара выиграла Кубок России, заняла второе место на Чемпионате мира 2011 года. Даже травма Транькова не мешала им побеждать — спортсмены выиграли в Nebelhorn Trophy 2011 и двух этапах серии Гран-при в Канаде и Франции. Однако, в финале они заняли лишь второе место из-за травмы мышцы бедра у Волосожар. Пропустив чемпионат России, фигуристы дали себе время на восстановление и в итоге победили как в чемпионате Европы, так и на Олимпиаде в Сочи — в личном и командном турнирах.

Семейная жизнь

Траньков сделал Волосожар предложение после того, как на встрече с друзьями Татьяна обмолвилась, что вышла бы за Максима, предложи он ей руку и сердце по всем канонам. Спортсмен около полугода обдумывал эти слова, после чего купил возлюбленной дорогое кольцо и исполнил все в лучшем виде. Дальше дело оставалось за малым — супруги переехали в дом в Новой Москве, где зажили как семья.

Позднее пара выступала на Гран-при по фигурному катанию, Чемпионатах России и Европы. Уже в 2017 году у них родилась дочь Анжелика. Волосожар признавалась, что легко переносила беременность и не отказывалась от коньков до девятого месяца. В 2018 году супруги официально заявили о завершении карьеры, однако Татьяна окончательно не бросила спорт и открыла Центр фигурного катания для детей, где обучала юных воспитанников по авторской методике. Также они участвовали в нескольких шоу хореографа Ильи Авербуха, «Ледниковом периоде» и проекте «Путь к победе».

В 2021 году у супругов родился сын Теодор, а Татьяна спустя два месяца вернулась на лед. Она снова принимала участие в различных ледовых телепрограммах. Например, в 2025 году она появилась в «Народном Ледниковом» с Борисом Крестиным.

«Борис долгое время занимался акробатикой. Когда он сказал мне об этом, мы решили попробовать верхние поддержки, подкрут — сложные элементы, которые не всем ребятам удавалось попробовать на проекте. Даже тем, кто хотел и имел возможность, партнеры не давали это сделать», — говорила она.

Незадолго до участия в проекте Волосожар стала мамой в третий раз — у нее родился сын Лео. По словам фигуристки, дети у нее абсолютно разные: если Анжелика творческая и усидчивая, то Теодора можно назвать «шкодником». Лео же пока не успел себя проявить — Татьяна отмечала, что пока он умеет «сидеть, немножечко говорить, встает и пытается ходить».